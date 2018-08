In bikini a Venezia, maxi multa a turiste

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Una multa da 200 euro a testa per aver preso il sole in bikini, ai giardini Papadopoli, in pieno centro storico a Venezia. Protagoniste della vicenda due ragazze inglesi che, senza farsi scrupoli, si sono spogliate e hanno steso un telo sull'erba pronte a prendere la tintarella. Peccato che il regolamento comunale vieti atti contro il decoro urbano e per loro è fioccata la multa.

Ma peggio di loro è riuscito a fare un turista olandese, più o meno coetaneo delle due ragazze, il quale è stato sorpreso seduto a petto nudo sui gradini della riva in Fondamenta dei Tolentini, con tanto di pentole, fornello da campeggio e bicicletta da corsa a fianco. Per lui è scattata una multa, ancora più salata, di 350 euro.