Ciclista investito e ucciso sulla Pontina, caccia al pirata

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un ciclista è stato investito e ucciso stamattina sulla Pontina nel territorio di Latina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Il ciclista è deceduto e sono in corso le indagini per identificarlo visto che la vittima non aveva documenti con sé. Sono in corso delle indagini anche per risalire all'automobilista che, dopo l'incidente, è fuggito.