Con l'auto contro un albero, morti due 18enni

Due giovani di 18 anni sono morti nella notte sulla strada provinciale 83 tra Orta Nova e Stornara, in provincia di Foggia. Una terza persona è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Entrambe le vittime erano di Carapelle. L'incidente è avvenuto alle 4 della notte. L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto, è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero.