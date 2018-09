Roma, bambino investito all'Eur: è grave

(Fotogramma)

Un bambino di 11 anni è stato investito ieri sera in via Cristoforo Colombo, all'altezza di viale Europa all'Eur, a Roma. Al volante dell'auto, una Fiesta, c'era un ragazzo italiano di 22 anni. Il bambino è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù in codice rosso. L'auto è stata sequestrata e sono in corso le indagini della polizia locale sull'incidente.