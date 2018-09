Crollo Ponte Morandi, la simulazione in 3d

E' impressionante la simulazione in 3d del crollo del Ponte Morandi realizzata dallo studio tedesco Kostack che ha elaborato ben cinque ipotesi di possibili cause del crollo con l’aiuto del software Bullet Constraints Builder, creato proprio per simulare crolli strutturali. Il video è stato realizzato utilizzando i disegni originali della struttura, le informazioni estrapolate dalle immagini del ponte distrutto e dalle foto satellitari dell'intera area interessata dal disastro.