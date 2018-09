Gatto precipita e ferisce passante, padrona a processo

Un anno fa era finito in ospedale perché un gatto di sei chili, precipitando dall'ottavo piano, gli era caduto in testa provocandogli un danno cervicale giudicato guaribile in 30 giorni e per il quale, da allora, porta il collare e si sottopone a fisioterapia. Ora è in attesa di sapere se il giudice di pace riconoscerà la proprietaria dell'animale, deceduto in seguito alla caduta, responsabile di lesioni colpose.

Protagonista un 55enne della provincia torinese, colpito mentre stava passeggiando nel quartiere torinese di Santa Rita e che dopo l'accaduto si è rivolto a un avvocato per fare causa alla signora che il giorno dell'incidente aveva subito una sanzione amministrativa da parte dei vigili urbani per omesso controllo dell'animale.



L'udienza è stata fissata per la prossima settimana, ma con ogni probabilità sarà rinviata perché si attendono i risultati della perizia che deve valutare se il colpo subito dall'uomo ha provocato conseguenze nel tempo.