Monza, sorpresi con 4 chili di hashish: due arresti

Milano, 6 set.

Due giovani di origine marocchina sono stati arrestati dalla polizia in un appartamento in via Bergamo a Monza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione abitata dal 25enne e dal 28enne, noti per spacciare nella zona della stazione ferroviaria, gli agenti hanno sequestrato circa 4 chili di hashish e 40 grammi di cocaina. Nella loro disponibilità anche la cifra in contanti di 5mila euro, un bilancino di precisione e decine di telefoni cellulari. Meno di due settimane fa, i poliziotti avevano arrestato il fratello di uno degli arrestati sorpreso, con un connazionale, con circa 2 chili di hashish e 2.000 euro.