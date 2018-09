"E' troppo costoso per te", tre 50enni pestano giovane africano

Foto di repertorio (Fotogramma)

Quel monopattino elettrico lui, un ragazzo del Benin, non se lo poteva permettere. Per questo motivo tre uomini, tutti di età superiore ai 50 anni, lo scorso 1 settembre avrebbero aggredito il 25enne che stava passando davanti al loro bar. E' accaduto a Mortara, in provincia di Pavia.

I tre individui, che sono stati deferiti in stato di libertà dalla polizia per i reati di lesioni personali, danneggiamento e discriminazione razziale, avrebbero rivolto al giovane pesanti insulti a sfondo razziale prima di pestarlo con pugni e calci. Infine, i tre hanno avrebbero lanciato con violenza il monopattino del 25enne in strada.