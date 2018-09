Ritirato lotto di porcini venduto da Lidl

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di funghi porcini secchi del marchio Baresa venduto nei supermercati Lidl. Motivo del richiamo, si legge sul sito del ministero, è la "presenza di funghi di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta". Il lotto oggetto del richiamo è il TMC 30/03/2019 da 30 grammi prodotto nello stabilimento Linea Azzurra s.r.l. di via Piave 85 a Verderio, in provincia di Lecco.