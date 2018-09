Una moneta celebra i 50 anni dell'Anps: Capo Polizia a cerimonia

In occasione del 50° anniversario dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, costituita nel 1968 e custode del Medagliere della Polizia di Stato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha coniato una moneta d'argento del valore di 5 euro. La moneta, ideata e disegnata per l'occasione dall'artista Silvia Petrassi, raffigura sul dritto la composizione del logo dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con il numero 50 e le date 1968 -2018, anno della fondazione e di emissione della moneta, mentre nel rovescio, in primo piano, sono ritratti due rappresentanti dell'Anps in divisa, sullo sfondo di San Michele Arcangelo, ripreso da un particolare di un dipinto di Guido Reni.

La moneta è stata presentata questa mattina alla presenza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, del Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Domenico Tudini e del Presidente Nazionale dell'ANPS, Claudio Savarese, presso la Sala Conferenze dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

"Grazie di esistere, per l'impegno che profondete, per la passione che ci trasmettete". Così il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha ringraziato l'ANPS durante la presentazione della moneta celebrativa. "Non mi stancherò mai di sottolineare l'importanza del senso di appartenenza. Si è inclusivi tanto più si è forti della propria identità e delle proprie radici. Si è tanto più utili alla causa quanto più convinti dell'importanza e del ruolo che si svolge".

"Grazie per la bellezza. Le immagini hanno restituito il lavoro che c'è dietro e come cittadini di questo Paese dovremmo essere profondamente orgogliosi di avere un Istituto Poligrafico dello Stato che esprime queste eccellenze e queste capacità che sono anche il frutto di una tradizione e di un sapere che si è tramandato nel tempo, ha Gabrielli alla cerimonia di presentazione della moneta realizzata dall'Istituto Poligrafico dello Stato Il Capo della Polizia ha ringraziato il presidente dell'Istituto a nome "della nostra amministrazione e dell'associazione" aggiungendo: "Ancora una volta l'Istituto si conferma per noi partner fondamentale. Grazie per essere insieme a noi protagonisti della vita del Paese".