Scontro tra pullman turisti e camion: un morto

Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla di una persona deceduta, un ricoverato in codice giallo all'ospedale di Manerbio e 16 persone soccorse in diverse strutture (due a Manerbio, tre in poliambulanza, tre ai Civili di Brescia, tre al Sant'Anna e cinque in attesa di ricovero) per ferite non gravi.

Gli altri 37 passeggeri del pullman, tutti turisti bosniaci, sono stati spostati per ragioni di sicurezza all'autogrill e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La prefettura e gli organi competenti sono a lavoro per trovare loro una sistemazione. In totale le persone coinvolte, rendono noto i soccorritori, sono 55.