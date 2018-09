Milano, cade in condotta di aerazione: muore 15enne

(Fotogramma)

Tragedia a Sesto San Giovanni (Milano). Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere precipitato ieri sera in una condotta di aerazione mentre si trovava sul tetto del centro commerciale Sarca. Lo riferiscono i Vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che sono intervenuti sul posto per i soccorsi.

Secondo le prime informazioni pare che il giovane fosse salito per gioco con alcuni amici sul tetto del centro commerciale, dal quale poi è caduto nella condotta di aerazione facendo un volo di oltre 20 metri. Il 15enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda ma per lui non c'è stato niente da fare.