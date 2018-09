Foto Astral Infomobilità

Chiusa la via Pontina. Un'auto ha preso fuoco circa al chilometro 14, dopo via di Vallerano. Astral Infomobilità informa che la misura è temporanea. Il traffico è deviato in complanare. Al momento ci sono code dal Raccordo verso Pomezia. Rallentamenti per curiosi anche in direzione di Roma a partire da Spinaceto.