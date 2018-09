Ancora una vittima del virus West Nile

(Fotolia)

Un'anziana di 78 anni è morta in ospedale a Piacenza per complicanze da West Nile. La donna piacentina era ricoverata nel reparto malattie infettive dall'agosto scorso. Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute erano peggiorate ed era stata trasferita in Rianimazione, dove è morta nella notte tra venerdì e sabato scorso. Si tratta della prima vittima del virus da Febbre del Nilo a Piacenza, ma sono stati registrati, nella provincia, altri 3 casi: un 60enne che si è rivolto all'ospedale di Parma, un ventenne di Mortizza e, ieri, è stato ricoverato anche un 80enne di Caorso.