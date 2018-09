Vincita milionaria a Roma

Foto di repertorio

Due milioni di euro con un 'Turista per sempre' da 5 euro. A essere baciato dalla fortuna è stato un pensionato di Roma. Il biglietto vincente è stato acquistato al bar Festival, presso la stazione di servizio in via Casal del Marmo, quartiere Ottavia. Il vincitore non è un proprio cliente abituale del locale, spiega all'Adnkronos il titolare: "Quando viene a lavare la macchina però si ferma a prendere un caffè", aggiunge.

Questa volta il fortunato ha deciso di acquistare anche un gratta e vinci. "Il giorno dopo averlo comprato è tornato con il figlio per avere la conferma della vincita: erano storditi, non potevano crederci", racconta ancora il titolare del bar. La vincita prevede 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni più un bonus di 100mila euro alla fine.

La fortuna in questi giorni è passata anche per le Marche e precisamente a Senigallia in provincia di Ancona dove, grazie al 'Il Miliardario Maxi' di Gratta e Vinci, è stata realizzata un'altra vincita di 2 milioni di euro. Il biglietto fortunato è stato acquistato in un punto vendita in Viale Giordano Bruno 22/B a Senigallia.