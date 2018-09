Bimbo autistico aggredito a scuola

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un bambino affetto da autismo è stato aggredito a Palermo da un compagno di scuola. E' accaduto all’Istituto tecnico ‘Damiani Almeyda’ in largo Mineo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti uno studente 15enne, nato a Palermo da una coppia originaria dello Sri Lanka, ha picchiato per futili motivi il compagno, provocandogli ferite giudicate guaribili in sette giorni. Adesso per il 15enne è scattata la denuncia per lesioni personali.