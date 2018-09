Crolla cornicione, tragedia sfiorata in una scuola

(Fotogramma)

Tragedia sfiorata in una scuola di Palermo, dove è crollato un cornicione. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, la scuola è stata dichiarata inagibile. L'episodio si è verificato nel quartiere Pallavicino, nel plesso 'Savio' della scuola primaria 'Siragusa' e le lezioni sono state immediatamente sospese per la messa in sicurezza dell'edificio. A denunciarlo è il M5s , che punta il dito contro l'amministrazione Orlando: "Non può continuare a sfidare la sorte, per inerzia e incapacità, soprattutto se di mezzo ci sono dei bambini".

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, la scuola è stata dichiarata inagibile e otto classi, con circa 200 bambini che frequentano la scuola primaria, spiegano dal Movimento, dovranno trovare una sede alternativa e poi cominciare dei turni pomeridiani. "Il M5S dal suo insediamento a Palazzo delle Aquile - dicono il consigliere comunale Viviana Lo Monaco e il portavoce della VII circoscrizione Giovanni Galioto, recatisi sul posto per un sopralluogo - chiede di ricevere informazioni puntuali sui collaudi e la messa a norma di tutti gli edifici scolastici, richiesta che però rimane inascoltata da oltre un anno".

Adesso i pentastellati presenteranno una richiesta di accesso agli atti per verificare "eventuali inadempienze" da parte dell'amministrazione. "Chiederemo all'assessore al ramo e ai dirigenti, quello comunale e quello scolastico - dicono - di produrre copia di tutte le segnalazioni inviate e ricevute, dei verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici, nonché l'elenco di tutte le azioni di monitoraggio predisposte da chi ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei nostri bambini".