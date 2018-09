Ponte Morandi, gli istanti prima del crollo

E' stato diffuso in giornata, dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il video integrale contenente le immagini di ponte Morandi negli istanti prima del disastro di Genova del 14 agosto scorso costato la vita a 43 persone.

Nel video, a differenza della versione precedente che era in forma ridotta, si vedono le immagini del viadotto ripreso dal lato ponente verso Genova Ovest e riprese tra le 11.32 e le 11.36, momento in cui la telecamera di Autostrade è andata in black out negli istanti del crollo.

Si distingue negli ultimi fotogrammi il furgoncino verde della Basko, che riuscirà a fermarsi sul ciglio della voragine aperta dal crollo della carreggiata.