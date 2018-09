Messina, in manette due corrieri della droga

La droga sequestrata

Continuano incessantemente i controlli antidroga delle Fiamme Gialle a Messina. Sequestrati due panetti di circa 2 chili e mezzo di cocaina ed un’autovettura Fiat 500 e arrestati due giovani messinesi, poco più che ventenni, uno dei quali con precedenti specifici. "I due corrieri stavano facendo ritorno in tarda serata a bordo del traghetto privato proveniente da Villa San Giovanni, quando, appena sbarcati, sono stati fermati da una pattuglia di finanzieri - dicono le Fiamme gialle - Nel corso del controllo, grazie al fiuto del cane Dandy sono stati individuati i panetti di cocaina nascosti all’interno dell’autovettura. I corrieri della droga, originari di Messina (uno del Rione Giostra e l’altro di Santa Lucia Sopra Contesse), sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e sono in attesa di giudizio".

Significativi i risultati ottenuti grazie all’intensificazione dei controlli antidroga nell’ultima settimana: sono stati sequestrati oltre 13 chilogrammi di cocaina e 6 di marijuana, e tratti in arresto 5 corrieri. "Anche questa operazione testimonia, ancora una volta, il continuo e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità, impedendo l’immissione sul mercato dello spaccio di considerevoli quantitativi di droga, la cui vendita avrebbe potuto fruttare notevoli guadagni illeciti", dice la Gdf.