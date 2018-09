Parolin: "Interrogarsi sul celibato"

(Fotogramma)

"Sono convinto che occorra oggi interrogarsi se il celibato sia vissuto in tutte le sue potenzialità e se sia apprezzato e valorizzato in ciascuna Chiesa particolare. Non mi aspetterei nessun drastico cambiamento su questo aspetto, se non in un'ottica di un suo graduale approfondimento a beneficio del popolo di Dio, e in particolare dell'esigenza principale della fede: l'annuncio del Vangelo all'uomo". Lo ha sottolineato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, in un'intervista ad 'America oggi'.

"L'insegnamento circa il celibato ecclesiastico, che risale alla tradizione apostolica, ha trovato nel corso della storia - ha poi ricordato il porporato - differenti modalità espressive nella maggioranza delle Chiese cattoliche orientali, dove gran parte dei preti sono già legittimamente sposati. Sono peraltro convinto che occorra oggi interrogarsi se il celibato sia vissuto in tutte le sue potenzialità e se sia apprezzato e valorizzato in ciascuna Chiesa particolare".