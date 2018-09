Spara ai vicini di casa, 3 morti

(FOTOGRAMMA)

Strage a Cursi, in provincia di Lecce. Verso le 23:10 di venerdì sera un 57enne, dopo aver atteso il rientro a casa dei suoi vicini, ha esploso diversi colpi di pistola - una 357 magnum detenuta illegalmente - colpendo un pensionato di 63 anni, la moglie e il figlio 35enne, assieme alla sorella della donna, deceduta in ospedale. Padre e figlio sono invece morti sul colpo. Ricoverata a Tricase, con una prognosi di 15 giorni, la moglie del pensionato.

Alla base del triplice omicidio futili motivi di vicinato mai sfociati in denunce o segnalazioni, tra cui una contesa sul parcheggio delle automobili. L'omicida, che non ha opposto resistenza, è stato bloccato e disarmato in strada da una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Maglie. L’uomo è stato arrestato: gli investigatori gli contestano il pluriomicidio premeditato.