Droga in casa, arrestato giocatore di rugby

(Fotogramma)

Droga in casa, oltre 10mila euro in contanti e strumenti per confezionare le dosi. I carabinieri della stazione di Torvaianica hanno arrestato ieri Sami Panico, di Pomezia, rugbista delle 'Zebre rugby' di Parma e già giocatore nella Nazionale azzurra con dieci presenze.

La droga era nascosta nel giardino della villa a Torvaianica, Panico è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un'attività di osservazione, i carabinieri sono intervenuti ieri mattina nell'abitazione del rugbista. I militari hanno trovato 1500 g di marijuana nascosti in un capanno nel giardino mentre 330 g di hashish erano stati occultati sotto un generatore di corrente.