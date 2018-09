Vandali a San Marco, denunciati 3 giovani

(Fotogramma)

Sono stati individuati i vandali protagonisti dell'imbrattamento del leone in marmo in piazza dei Leoncini a fianco della Basilica di San Marco a Venezia alle 3.48 di sabato mattina. A quanto fanno sapere dal Comando provinciale dei Carabinieri di Venezia, si tratta di tre giovani, forse studenti universitari, che sono stati denunciati per il loro gesto. Su una quarta persona, anche immortalata dalle telecamere, le indagini sono ancora in corso.

"Bravi i Carabinieri che hanno fatto presto e bene - ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - Era molto significativo assicurare alla giustizia questi quattro incivili, perché Venezia è unica al mondo e merita un rispetto di pari importanza". "Meritano una punizione severa - ha aggiunto Zaia - che sia il massimo consentito dalla legge, ma anche di essere esposti in qualche modo al pubblico ludibrio, perché abbiano modo di vergognarsi al punto giusto".