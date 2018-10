Polizia di Stato all'ottava edizione di 'Tennis&Friends'

(Fotogramma/Ipa)

E’ giunta all'ottava edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio ieri e continua oggi, dalle 10 alle 18 presso il Foro Italico di Roma con la presenza dei campioni delle Fiamme Oro, Valentina Pezzali e Stefano Pantano. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato è presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.