Salvini contro migranti senza biglietto: "Scrocconi"

Foto di repertorio (Fotogramma)

"Questo non lo vedrete nei tigì, facciamo girare! Onore a questa capotreno che, in Sardegna, fa scendere un gruppo di scrocconi!". Inizia così il messaggio di Matteo Salvini che su Facebook posta un video girato su un treno per Cagliari. La capotreno in questione fa alzare e scendere dal convoglio un gruppo di migranti senza biglietto. A una donna con un bambino dice: "Hai un figlio, devi dargli il buon esempio … spiegagli che un servizio va pagato. ". A un uomo invece: "Non me ne frega niente della tua gamba, sei giovane e te ne vai a lavorare, se vuoi, e ti paghi il biglietto". Poi dopo averli minacciati di buttarli giù a "calci in c...", aggiunge: "Se pagate il biglietto, qui siete i benvenuti".

"Il clima è cambiato - scrive ancora il ministro dell'Interno nel suo post - #tolleranzazero con i furbetti, anche con un uso massiccio delle Forze dell’ordine. Se vuoi viaggiare, PAGHI come tutti i cittadini perbene!".