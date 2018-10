Ritirato lotto di tonno 'Mareblu'

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il ritiro? Per problemi nella confezione. E' stato giustificato, così, il richiamo di un lotto di tonno 'Mareblu' dagli scaffali di una grossa catena di supermercati. A darne notizia il ministero della Salute. Il richiamo riguarda soltanto le confezioni da 6 scatole da 80 grammi con scadenza 5 gennaio 2023. E' stato fatto, concludono nella nota, a "scopo precauzionale per un potenziale problema di produzione, legato all'integrità delle lattine del prodotto, che potrebbe comprometterne la qualità". Si consiglia, pertanto, di "non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita d'acquisto".