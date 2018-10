Francesca Fioretti torna sui social

(Fotogramma/Ipa)

Francesca Fioretti rompe il silenzio sui social. A 7 mesi dalla scomparsa del compagno Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo scorso a seguito di un malore mentre si trovava in un hotel di Udine assieme alla squadra, l'attrice è tornata sui social condividendo una poesia di Alda Merini. "Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d'amore", scrive Fioretti su Instagram, accompagnando i versi con una foto in bianco e nero. Un post che in poche ore ha raccolto centinaia di like e messaggi di sostegno rivolti all'attrice e alla piccola Vittoria, la bimba di due anni avuta con Astori. "Firenze rimarrà sempre casa vostra", "Bentornata Francesca...un bacio grande a te e alla tua bimba", "Sei una grande Donna ed una grande Mamma. Grazie per la tua testimonianza di Amore Vero. Il vostro angelo vi proteggerà sempre e vi darà tanta forza", si legge tra i vari commenti al post.