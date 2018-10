Superenalotto, centrato un '5+1' da oltre 600mila euro

(Fotogramma)

Nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzato un '5+1' da 623.749 con una schedina giocata in un bar di Tortora, in provincia di Cosenza. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del '6' è di 54,3 milioni. Ecco la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 4, 14, 27, 38, 89, 90. Numero jolly: 57, numero superstar 82.