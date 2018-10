Migranti, a Claviere arrivano i funzionari del Viminale

(Afp)

Non si placa lo scontro tra Roma e Parigi dopo gli episodi di sconfinamento a Claviere denunciati dall'Italia. Nelle prossime ore, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, i funzionari della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere "per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento".

Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo aver denunciato "l'ennesimo abuso transalpino" aveva annunciato l'invio di pattuglie di polizia per presidiare il confine. Dal canto suo, il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner, in un'intervista a 'Le Journal du Dimanche' ha reso nota l'intenzione di voler discutere "nei prossimi giorni" con i suoi omologhi europei, tra cui Salvini, della questione migranti e dei respingimenti al confine tra Francia e Italia.

"Nella maggior parte delle zone di confine la cooperazione con la polizia italiana sta funzionando bene - ha spiegato Castaner -. Capisco che è necessario rafforzare questa cooperazione nella regione di Bardonecchia. Ma non contare su di me per aggiungere polemica a polemica".