Desirée stuprata e uccisa

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e omicidio in merito alla morte di Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina rinvenuta morta, nella notte tra venerdì e sabato scorso, nello stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’autopsia ha confermato lo stupro, forse di gruppo, e nel suo sangue sono state trovate tracce di droga.