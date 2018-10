Grosso incendio nel bellunese: 2 dispersi

Foto dal profilo Twitter del Soccorso Alpino

Un grosso incendio boschivo è divampato nel pomeriggio ad Agordo, nel bellunese, per cause imprecisate. Al momento due persone risultano disperse. A quanto si apprende dal Soccorso Alpino, che è al lavoro sul posto insieme ai Vigili del fuoco, si sta cercando di raggiungerle in un canalone in mezzo alle montagne. Si è tentato anche l'avvicinamento con un elicottero del 118, ma ai soccorritori è stato impossibile avvicinarsi a causa delle raffiche di vento.