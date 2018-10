Terremoto in Grecia, è allerta tsunami

Immagine di repertorio (Xinhua)

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata in Grecia, nella costa occidentale del Peloponneso. Lo rende noto l'Ingv. Il sisma, con epicentro nel mar Ionio, a pochi chilometri dall'isola di Zacinto, è stato registrato alle 00.54 a una profondità di 10 km ed è stato avvertito anche nel Sud Italia, dalla Puglia alla Calabria, fino alla costa orientale della Sicilia.

"In seguito al terremoto - avverte l'Ingv - è stata diramata un'allerta tsunami per la Grecia. Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'allerta è arancio: possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge".

"Un'anomalia di circa 10 cm si è osservata al mareografo di Le Castella (Crotone) che conferma l'allerta tsunami arancio per le coste ioniche italiane - si legge in un tweet pubblicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -. Si raccomanda massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali, seguendo le indicazioni delle autorità".