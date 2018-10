Anonymous attacca il governo

Fotogramma

Anonymous torna all'attacco. Il gruppo di 'hacktivisti', insieme a Lulz Security ITA e AntiSecurity ITA, annuncia in un nuovo video postato online la violazione di alcuni siti web "per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato". L'obiettivo è quello di "dare risalto a questo 5 novembre", il giorno in cui nel 1605 Guy Fawkes tentò di far saltare in aria il Parlamento inglese e che, secondo gli attivisti di Anonymous, è "sprofondato nell'oblio". Nel mirino degli hacker vi sarebbe soprattutto il governo, colpevole di avere diffuso nel paese "paura" e "caos" al fine di essere eletto. "La verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese, crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione. Di chi è la colpa? Se cercate il colpevole non c'è che da guardarsi allo specchio".

"Noi sappiamo perché l'avete fatto - proseguono gli attivisti - Sappiamo che avevate paura. E chi non ne avrebbe? Guerre, attentati, esplosioni, malattie, masse di immigrati e rifugiati. C'era una quantità enorme di problemi. Una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra ragione e a privarvi del vostro buon senso. La paura si è impadronita di voi ed il caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all'attuale governo. Vi hanno promesso ordine e pace in cambio del vostro silenzioso, obbediente consenso".

"In questa settimana cercheremo di porre fine a questo silenzio. A partire dal 29 ottobre rilasceremo i dati dei siti violati, uno ogni sera, per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato - sottolineano gli attivisti - Molti anni fa un gruppo di anarchici ha impresso per sempre nella nostra memoria il 5 novembre. La loro speranza quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia più che parole sono prospettive. Se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi consigliamo di lasciare passare inosservato il 5 novembre ma se vedete quello che vediamo noi - sottolineano - se la pensate come la pensiamo noi e se siete alla ricerca come siamo noi vi chiediamo di mettervi al nostro fianco - concludono - e non accettare più le menzogne e il bavaglio dello Stato".