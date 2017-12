Tensione Londra-Mosca: Royal Navy intercetta nave russa

Royal Navy

Una fregata britannica è dovuta intervenire per seguire una nave militare russa in navigazione nel Mare del Nord in prossimità del confine con le acque territoriali britanniche. La Royal Navy rivela oggi l'incidente avvenuto nel weekend di Natale, precisando che la HMS St Albans ha monitorato le "attività in un'area di interesse nazionale" della Admiral Gorshkov, una nuova fregata con missili guidati, che entrerà a tutti gli effetti nella Marina russa il prossimo anno.

La Marina militare britannica riporta anche un recente "aumento del numero di unità navali in transito nelle acque britanniche". E, sempre recentemente, Londra ha lanciato l'allarme su una nuova minaccia proveniente dalla Russia, cioè quella ai cavi sottomarini della rete di Internet.

La fregata britannica è stata inviata sabato a controllare la nave russa, come testimoniano foto diffusa dal ministero della Difesa britannica, ed è rimasta nell'area fino a ieri, rientrando oggi a Portsmouth, secondo quanto riporta la Bbc. "Non esiterò a difendere le nostre acque e non tollererò nessuna forma di aggressione - ha dichiarato il segretario alla Difesa, Gavin Williamson - la Gran Bretagna non si farà mai intimidire quando si tratta di proteggere il nostro Paese, il nostro popolo ed il nostro interesse nazionale".