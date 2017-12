Bombe made in Italy sui civili in Yemen La denuncia del NYT

(Afp)

"Come bombe fabbricate in Italia hanno ucciso una famiglia in Yemen?". E' questo il titolo di un servizio video che il New York Times pubblica in prima pagina sul suo sito, e dove gli autori spiegano di aver "seguito le bombe da un'isola in Italia fino all'Arabia Saudita, quindi di averle trovate sul luogo in cui erano stati uccisi civili in Yemen".

Ciò che lega lo Yemen, "un paese immerso in un conflitto violento" e la Sardegna è "il commercio globale degli armamenti", spiega il servizio del New York Times. "Bombe fatte in Sardegna vengono usate nella guerra civile in Yemen dall'Arabia Saudita". E non solo contro i combattenti, proseguono gli autori del servizio che hanno seguito il percorso fatto da queste bombe e che parlano anche di attacchi contro i civili, "in un caso era stata uccisa una famiglia di 6 persone". "L'Italia non è l'unico paese che arma l'Arabia Saudita", prosegue il video di circa 7 minuti, in cui gli autori spiegano che dalla loro inchiesta è emerso però "un massiccio aumento dell'export di queste bombe nel 2017".