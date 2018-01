Violenta scossa nel Mar dei Caraibi

(Xinhua)

Una scossa sismica di magnitudo 7,8 gradi della scala Richter (7,6 secondo il US Geological Survey) ha colpito alle 20.51 locali di ieri, le prime ore di questa mattina in Italia, l'Honduras, con epicentro in un arcipelago di isole situato 150 chilometri al largo delle coste nordorientali del paese. Immediatamente è scattato a livello regionale in diverse zone l'allarme tsunami, poi rientrato. Il punto in cui è stato registrato l'epicentro è situato 44 chilometri ad est delle isole Swan ad una profondità di 10 chilometri. La scossa - che non avrebbe causato feriti o danni - è stata avvertita in Guatemala, Costa Rica e El Salvador, oltre che nello stato messicano di Quintana Roo.