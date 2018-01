Cile, attacchi a chiese prima della visita del Papa

Una delle chiese colpite (Afp)

Attentati con ordigni esplosivi si sono verificati in almeno tre chiese di Santiago del Cile, in quella che appare una violenta azione di protesta contro Papa Francesco, atteso lunedì sera nel paese latino americano per una visita pastorale di tre giorni.

In una delle chiese, Santa Isabel de Hongria, è stato trovato un volantino con minacce contro il Papa: "Papa Francesco, le prossime bombe saranno contro la tua sottana". Situata nel quartiere popolare della Stazione centrale, la chiesa ha riportato danni al portone e le finestre. Un secondo attacco incendiario ha colpito la chiesa Emmanuel del quartiere di Recoleta, mentre un ordigno esplosivo incendiario ha provocato danni nella chiesa di Cristo Vencedor, nella zona di Penalolén. La polizia sta indagando su un possibile quarto attentato nella capitale cilena. Gli attacchi, ad opera di sconosciuti, sono avvenuti alle prime ore del mattino.