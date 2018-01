Trump: "Immigrati? Voglio che arrivino da ogni parte"

(Afp)

"Voglio che arrivino da ogni parte, da ogni parte". Donald Trump risponde così alla domanda di un cronista che chiede se il presidente degli Stati Uniti auspichi più arrivi da paesi come la Norvegia. "Voglio che arrivino da ogni parte, da ogni parte", dice Trump, che ha accolto alla Casa Bianca il presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev.

Nella breve apparizione davanti alla stampa, Trump ha colto l'occasione per accendere i riflettori sulla situazione economica e per ribadire che "abbiamo superato molti record", facendo riferimento agli exploit del mercato azionario, all'aumento dei posti di lavoro e al calo della disoccupazione tra gli afroamericani.

Proprio in relazione al 'black unemployment', Trump ha affermato che "la situazione è la migliore da quando esistono i monitoraggi. Sono i numeri migliori, non abbiamo mai visto qualcosa di simile. Questo ci onora". "Il nostro paese sta andando molto bene, non siamo mai stati in una posizione come questa... -ha aggiunto- Molte compagnie che avevano lasciato gli Stati Uniti stanno tornando. E questo significa posti di lavoro".