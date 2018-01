L'uragano Friederike spazza l'Europa: 5 morti

La tempesta 'Friederike' (AFP PHOTO)

E' di cinque morti il bilancio della violenta tempesta che sta spazzando l'Europa centrale - tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania - che ha portato alla sospensione del traffico ferroviario e alla cancellazione di decine di voli.

Tre persone sono morte in Olanda: due uomini entrambi uccisi dagli alberi caduti a causa del vento a Olst e nei pressi del confine con la Germania, a Enschede, mentre un terzo uomo, 66 anni, è morto in seguito a una caduta provocata probabilmente dal forte vento. Oltre 260 i voli cancellati a causa dei venti fino a 140 chilometri all'ora, con l'aeroporto Schipol di Amsterdam chiuso per due ore.

In Belgio - dove è stata sospesa la circolazione dei treni ad alta velocità Thalys in partenza per la Germania e l'Olanda - una donna è morta nei pressi di Bruxelles, dopo che un albero è finito sulla sua auto. Nella capitale la circolazione dei tram è stata sospesa per ore, mentre a Gand è stato chiuso il porto.

In Germania un uomo di 59 anni è rimasto ucciso da un albero a Emmerich, mentre molte altre persone sono rimaste ferite. Oltre 100mila persone sono rimaste senza luce, a Colonia è stato chiuso l'accesso alla cattedrale, decine di voli sono stati cancellati a Duesseldorf, Bonn e Monaco, mentre Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutto il Paese.

Forti disagi anche in Gran Bretagna: nel sudest dell'Inghilterra migliaia di case sono rimaste senza luce mentre a ovest di Londra, nel Berkshire, i forti venti hanno fatto crollare le recinzioni del Wolf Conservation Trust e un lupo è scappato, come riferisce la Bbc. Scuole chiuse in alcune zone dell'Irlanda del Nord e 35 centimetri di neve in alcune aree della Scozia.