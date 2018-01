Olimpiadi, Seul accoglie la delegazione di Kim

La delegazione di Pyongyang arriva nella città di Gangneung, in Corea del Sud. Nella foto, al centro, la cantante e leader della band nordcoreana Moranbong, Hyon Song-wol (Afp)

Continua la marcia di avvicinamento tra le due Coree. Una delegazione nordcoreana si è recata oggi in visita in Corea del Sud per un sopralluogo dei posti dove, in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, si esibirà l'orchestra Samjiyon e la band tutta al femminile delle Moranbong. E infatti della delegazione che questa mattina ha varcato la linea demilitarizzata al confine, prima di imbarcarsi su un bus diretto a Seul, fa parte anche Hyon Song-wol, leader della band, ma considerata anche una delle personalità più influenti del regime.

Scortata da decine di agenti di polizia, la delegazione, dopo essere arrivata nella capitale e dopo una prima ricognizione lì, si è imbarcata su un treno diretto nella città orientale di Gangneung, dove si terranno le altre performance della band e dell'orchestra composta da 140 elementi.

La visita della delegazione nordcoreana a sud - la prima in quattro anni - durerà due giorni e sarà seguita da analoghe missioni nei prossimi giorni, in vista dei Giochi che si apriranno il 9 febbraio. Quel giorno, in occasione della cerimonia di inaugurazione, le due Coree hanno concordato di sfilare insieme, sotto un'unica bandiera e alle Olimpiadi, per la prima volta, parteciperà un'unica squadra in rappresentanza del Nord e del Sud, quella di hockey femminile.