San Juan, segnali dagli abissi ma "non è il sottomarino"

Ancora nessuna traccia del sottomarino argentino Ara San Juan scomparso il 15 novembre scorso al largo della Patagonia con a bordo 44 membri dell'equipaggio. Anche alcuni segnali individuati in queste ore dall'Ara 'Islas Malvinas', una nave impegnata nelle ricerche, non hanno portato a nulla. Le immagini individuate dalla sonda non corrispondono a quelle del sottomarino, riferisce in un comunicato la Marina Argentina. Sulla corvetta Ara 'Robinson', anche questa unità impegnata nelle ricerche in mare, sono stati imbarcati alcuni parenti dell'equipaggio scomparso con il San Juan. Un modo per cancellare ogni dubbio sull'impegno delle autorità militari nel cercare il sottomarino e anche per fare vedere 'dal vivo' come si sta lavorando su tutti i fronti per scoprire come e perché il S. Juan scomparso negli abissi.