"Non sono l'amante di Trump"

(Afp)

"Disgustose" e "gravemente offensive". Così Nikki Haley definisce le voci che stanno circolando nel mondo della politica e dei media statunitensi di un suo presunto 'affair' con Donald Trump. "Non è assolutamente vero", ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu che ha scelto, con un'intervista a Politico, di smentire pubblicamente queste voci, finora circolate sui siti, che sono state innescate da alcune dichiarazioni di Michael Wolff.

In un'intervista l'autore di 'Fire and Fury' ha infatti detto di essere convinto che il presidente abbia una relazione extraconiugale ma non l'ha scritto nel libro perché non aveva abbastanza prove e fonti. Ma aveva detto che il lettore attento avrebbe capito chi fosse l'amante del presidente leggendo tra le righe.

Così l'attenzione si era concentrata su una frase del libro in cui Wolff scrive che "il presidente ha trascorso moltissimo tempo da solo con Haley sull'Air Force One", suggerendo che stesse preparando per lei "un futuro politico nazionale".

"Io sono salita sull'Air Force One solamente una volta ed insieme ad altre persone - ha detto l'ex governatrice repubblicana della South Carolina - ed io non ho mai parlato del mio futuro con il presidente".

"Il problema è che queste cose vengono messe in giro - ha aggiunto - ma il problema più ampio, ho notato che quando ti fai sentire in modo forte e sei decisa in quello che dici, c'è una piccola percentuale di persone che hanno paura e reagiscono lanciando frecce, vere o false".