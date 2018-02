Giappone, fiamme distruggono centro anziani: 11 morti

(AFP PHOTO)

E' di 11 morti il bilancio di un incendio che si è sviluppato in un centro per anziani senzatetto nella parte settentrionale del Giappone. Lo riportano i media locali, precisando che la struttura, un edificio in legno a Sapporo, isola di Hokkaido, ospitava 16 persone.

I cinque superstiti, tre dei quali hanno riportato ferite, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'incendio è divampato attorno alle 23:40 di ieri (ora locale) e ha rapidamente avvolto l'intero edificio.