Morto il principe di Danimarca

(Afp)

E' morto all'età di 83 anni il principe Henrik, marito della regina Margrethe II di Danimarca. Lo ha annunciato il palazzo reale danese. "Sua altezza reale il principe Henrik è morto martedì 13 febbraio alle 23:18 presso il castello di Fredensborg", a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, si legge nel comunicato. Al momento del decesso, avvenuto pacificamente nel sonno, la Regina e i due figli erano al suo fianco. Il principe, di origine francese, era stato curato lo scorso mese per un tumore al polmone sinistro, che si era rivelato benigno, e per un'infezione polmonare all'ospedale Rigshospitalet della capitale, prima di essere trasferito a Fredensborg in seguito al peggioramento delle sue condizioni.