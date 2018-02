Stuprò e uccise bimba di sei anni, condannato a morte

L'assassino della piccola Zainab scortato in manette dalla polizia pakistana (Afp)

E' stato condannato a morte Imran Ali, l'uomo accusato di aver rapito, stuprato e ucciso una bambina di sei anni, Zainab Amin, in Pakistan. Lo riporta il sito di Dawn, precisando che il tribunale di Lahore ha emesso quattro diverse sentenze per i quattro reati di cui è stato riconosciuto colpevole, ovvero sequestro di persona, stupro e assassinio, oltre che per terrorismo ai sensi dell'articolo 7 della legge antiterrorismo. L'uomo ha confessato, ma ha comunque 15 giorni di tempo per contestare la sentenza e presentare ricorso.