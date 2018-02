Salta incontro segreto Usa-Corea del Nord

Nella foto Kim Yo Jong, sorella di Kim Jon Un, ed il vicepresidente americano Mike Pence alle Olimpiadi invernali (Afp)

"All'ultimo minuto" la delegazione di funzionari nordcoreani a Pyeonchang per i Giochi Olimpici invernali si è rifiutata di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence, in Corea del sud per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Nel renderlo noto la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha sottolineato come la possibilità di un breve in contro con i leader della delegazione nordcoreana fosse emersa e come Pence "fosse pronto a cogliere questa opportunità per sottolineare la necessità per la Corea del nord di abbandonare i suoi programmi di missili balistici e e suoi programmi nucleari". Gli Stati Uniti ha aggiunto, lamentano il fatto che i nordcoreani "non abbiano colto questa occasione".

La notizia del possibile incontro è stata rivelata dal 'Washington Post', secondo il quale Pence aveva accettato l'idea dell'incontro anche prima di partire per il suo viaggio diplomatico. L'incontro doveva svolgersi segretamente ed era programmato per il 10 febbraio. Ma meno di due ore prima del previsto incontro tra Pence e il suo team con Kim Yo Jong, sorella di Kim Jon Un e con Kim Yong Nam, presidente nordcoreano, la delegazione di Pyongyang si è tirata indietro, riferisce il Washington Post citando l'ufficio del vicepresidente.