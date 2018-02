Olimpiadi, c'è Ivanka

Ivanka Trump a Pyeongchang (AFP PHOTO)

Lo sport preferito da Ivanka Trump? Lo sci alpino, seguito dal bob e dall'hockey su ghiaccio. "Sono principalmente una sciatrice" ha detto la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una visita agli atleti americani che partecipano ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang.

Arrivata ieri a Seul in qualità di capo delegazione americana alla Cerimonia di chiusura, alla 36enne è stato chiesto quale fosse il suo sport invernale preferito. "Lo sci alpino è il numero uno e metto il bob al secondo posto". Ma "anche l'hockey su ghiaccio femminile lo trovo fantastico" ha aggiunto Ivanka.

LO SCI - Sotto un cielo nuvoloso, la figlia del presidente degli Stati Uniti ha assistito alla gara di snowboard Big Air con Kim Jung-suk, moglie del presidente sudcoreano, e il ministro degli Esteri, Kang Kyung-wha. Con indosso un berretto con i colori e le sigle del 'Team Usa' e una tuta da sci rossa, ha visto il suo connazionale Kyle Mack conquistare la medaglia d'argento nella disciplina e in diverse occasioni ha applaudito ai salti dei concorrenti.

IL BOB - Ivanka ha anche rivelato di aver seguito molte delle competizioni dei Giochi in televisione con i suoi figli più grandi, la femmina di sei anni e maschio di quattro. Il consigliere presidenziale ha anche un altro figlio di un anno: "Sono davvero eccitati - ha detto - dicono che vorrebbero provare a scendere con il bob".

NORDCOREA - In Corea del Sud per celebrare le Olimpiadi invernali, ma anche per riaffermare l'impegno degli Stati Uniti a una "campagna di massima pressione sul Nord affinché metta fine al suo programma nucleare": lo ha assicurato Ivanka al presidente della Corea del Sud Moon Jae-in.

NUCLEARE - In un incontro a porte chiuse che ha preceduto la cena ufficiale, Moon ha sottolineato alla figlia del presidente Usa come le Olimpiadi siano servite da veicolo per il dialogo tra le due Coree e ha detto che Washington e Seul dovrebbero sfruttare l'attuale stato di riavvicinamento nella ricerca di denuclearizzare l'area.