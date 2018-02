Slovacchia, giornalista d'inchiesta ucciso insieme alla compagna

(Afp)

Il giornalista Jan Kuciak e la compagna Martina Kusnirova sono stati trovati uccisi nella loro abitazione di Velka Maca, a 65 chilometri a est di Bratislava. Kuciak, 27 anni, era noto per le sue inchieste e, come ha riferito la polizia, è probabile che l'assassinio sia legato al suo lavoro giornalistico. In passato, Kuciak aveva indagato sui presunti legami d'affari tra il ministro dell'Interno Robert Kalinak e un immobiliarista, ma l'inchiesta della polizia era stata archiviata.

L'uccisione del giornalista e della sua compagna ha spinto il premier Robert Fico a convocare una riunione d'emergenza con i responsabili della sicurezza, tra i quali so stesso Kalinak. "Se sarà dimostrato che la morte del giornalista è legata al suo lavoro investigativo, si tratterebbe di un attacco senza precedenti alla libertà di parola e alla democrazia in Slovacchia", ha commentato Fico.

Kuciak aveva lavorato per tre anni per Aktuality.sk, testata online del gruppo Springer. "Siamo scioccati dalla notizia del crudele assassinio di Kuciak e della sua compagna", ha affermato il gruppo editoriale.