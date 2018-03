Abolizione canone tv, gli svizzeri dicono no

(Fotogramma)

Una chiara maggioranza della popolazione svizzera boccia l'idea di abolire il canone radiotelevisivo: l'iniziativa No Billag è stata respinta dal 71,6% dei votanti e da tutti i cantoni. L'esito del voto è inequivocabile e ampiamente condiviso, con differenze regionali tutto sommato limitate, riferisce l'agenzia elvetica Ats. Campioni del no sono stati Neuchâtel (78,3% di no), Giura (78,1%) e Friburgo (77,6%), seguiti a ruota dai Grigioni (77,2%).

I no meno convinti sono giunti da Svitto (62,1%) e da Sciaffusa (62,7%), cantone quest'ultimo in cui è peraltro prevista una multa se non si vota. In terza posizione in questa classifica si piazza il Ticino, dove le schede negative sono state il 65,5%: particolarmente presa di mira negli ultimi mesi, l'emittente RSI si vede quindi sostenuta da due votanti su tre, un risultato probabilmente insperato alcuni mesi or sono. La partecipazione si è attestata al 54,1%.