La Venere con le protesi

La Venere di Milo con le protesi per la campagna di 'Handicap International' a Parigi (AFP PHOTO)

Venere con le protesi. Una replica dotata di protesi alle braccia della Afrodite di Milo (conosciuta da tutti come la Venere) è stata esposta simbolicamente dalla Ong 'Handicap International' a Parigi.

Si è trattato di un evento che si è tenuto nella stazione della metropolitana Louvre-Rivoli, nella capitale francese, per la campagna di sensibilizzazione dell'organizzazione non governativa nei confronti delle migliaia di persone amputate in tutto il mondo che hanno bisogno di una protesi.